Больше половины подмосковных школ уйдут на каникулы из-за COVID-19
Большая часть подмосковных школ уйдёт на каникулы из-за распространения коронавируса. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».
Как сообщил губернатор, из полутора тысяч школ региона порядка 850 учебных заведений объявят недельные каникулы с 26 октября.
По словам подмосковного губернатора, за всё время в школах было обнаружено около 230 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Воробьёв уточнил, что решение о карантине или дистанционном обучении принимают директора учебных заведений, в которых выявлен COVID-19 среди учеников или сотрудников.
Ранее Мособлдума обсудила возможность введения жёсткого карантина в регионе.
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