Больницы в Перми начали установку коек в коридорах

Дополнительные койки для больных COVID-19 устанавливают в коридорах больниц Пермского края из-за наплыва заболевших. Об этом заявила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень.

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По словам министра, больницы вынуждены задействовать коридоры по требованию медицинского руководства, а не по своему желанию. По данным Крутень, 2500 коек могут обеспечить пациентов поточным кислородом, еще столько же оборудованы концентраторами кислорода.

Кроме того, в ведомстве прорабатывают возможность открытия «"психиатрических" и "наркологических" коек для COVID-пациентов» - цитирует слова министра /РИА Новости.

Ранее в стране зарегистрировали очередной суточный максимум по числу смертей от коронавируса. По данным оперштаба по борьбе с коронаврусом, скончались 1064 человека с COVID-19.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПандемияБольницыПермский Край
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