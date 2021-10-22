Больницы в Перми начали установку коек в коридорах

По словам министра, больницы вынуждены задействовать коридоры по требованию медицинского руководства, а не по своему желанию. По данным Крутень, 2500 коек могут обеспечить пациентов поточным кислородом, еще столько же оборудованы концентраторами кислорода.

Кроме того, в ведомстве прорабатывают возможность открытия «"психиатрических" и "наркологических" коек для COVID-пациентов» - цитирует слова министра /РИА Новости.

Ранее в стране зарегистрировали очередной суточный максимум по числу смертей от коронавируса. По данным оперштаба по борьбе с коронаврусом, скончались 1064 человека с COVID-19.

