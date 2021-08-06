Более трёх миллионов человек привились от COVID-19 в Подмосковье

План по вакцинации в Московской области выполнен более чем на 80%, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По данным ведомства, прививку от корронавируса в регионе сделали уже более трёх миллионов человек.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова отметила, что количество ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 снизилось, однако это не означает, что можно расслабиться.

«Единственный надёжный способ защиты - пройти вакцинацию», - подчеркнула министр.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские вооруженные силы полностью завершили вакцинацию от COVID-19.

