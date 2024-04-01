Более 600 объектов жилья повреждено обстрелами ВСУ в Белгороде за неделю

Не менее 645 объектов получили повреждения в Белгороде за неделю в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Такую статистику ущерба обнародовал 1 апреля мэр областного центра Валентин Демидов.

При этом, по его данным, с 25 по 31 марта удалось восстановить 658 объектов жилого фонда города. Демидов привёл эти цифры в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.