Более 600 объектов жилья повреждено обстрелами ВСУ в Белгороде за неделю
Не менее 645 объектов получили повреждения в Белгороде за неделю в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Такую статистику ущерба обнародовал 1 апреля мэр областного центра Валентин Демидов.
При этом, по его данным, с 25 по 31 марта удалось восстановить 658 объектов жилого фонда города. Демидов привёл эти цифры в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.
Согласно плану городских властей, до 8 апреля должны быть закончены все работы по восстановлению остекления домов, до 20 апреля - по балконам. В течении недели также были отремонтированы крыши по 29 адресам.
Мэр также сообщил о повреждении или уничтожении в ходе обстрелов 1430 автомобилей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», компенсацию на сегодня получили владельцы 200 автотранспортных средств документы еще по 100 уже переданы на оплату. Это направление работ предполагается закончить до 30 апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru