Более 1000 случаев отравлений суррогатным алкоголем зарегистрировано в Подмосковье

Употребление суррогатного алкоголя и иной спиртосодержащей продукции привело к 1098 случаям отравлений в Подмосковье. Такая статистика за прошедшие девять месяцев 2022 года приведена на сайте Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области. Из общего числа отравлений 58,8% завершились летальным исходом, уточняется в сообщении.

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Как отметили в ведомстве, все случаи отравления были зафиксированы среди взрослого населения региона. Наибольшую долю в общей структуре острых отравлений спиртосодержащей продукцией – 83,3% занимают отравления этиловым спиртом. Число отравлений спиртами неуточненной этиологии, куда входят суррогаты алкоголя и этиленгликоля составило 12 случаев. В 20 случаях люди отравились «другими спиртами», говорится в сообщении. При этом в 32 случаях отравления были связаны с употреблением спиртосодержащих жидкостей, которые не были предназначены для приёма внутрь.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что причиной отравления трёх человек в Красноярском крае с предварительным диагнозом «ботулизм», стала отварная кукуруза.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеОтравленияАлкоголь
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