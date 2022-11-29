Более 1000 случаев отравлений суррогатным алкоголем зарегистрировано в Подмосковье

Как отметили в ведомстве, все случаи отравления были зафиксированы среди взрослого населения региона. Наибольшую долю в общей структуре острых отравлений спиртосодержащей продукцией – 83,3% занимают отравления этиловым спиртом. Число отравлений спиртами неуточненной этиологии, куда входят суррогаты алкоголя и этиленгликоля составило 12 случаев. В 20 случаях люди отравились «другими спиртами», говорится в сообщении. При этом в 32 случаях отравления были связаны с употреблением спиртосодержащих жидкостей, которые не были предназначены для приёма внутрь.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что причиной отравления трёх человек в Красноярском крае с предварительным диагнозом «ботулизм», стала отварная кукуруза.