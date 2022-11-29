Производители пива РФ пожаловались на подорожание производства
Вызовы, с которыми в 2021 году столкнулись пивовары России, привели к значительному подорожанию производства пива, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации производителей пива Вячеслава Мамонтов.
По его словам, в мае ситуация стабилизировалась, и с тех пор стоимость пива в стране практически не менялась. Однако дать точный прогноз по ценам на 2023 год вперед эксперт не решился. По его словам, «нужно следить за меняющейся ситуацией».
Отмечается, что наибольший рост цен был в марте и апреле, когда в России произошло обрушение логистических цепочек. В настоящее время этот процесс уже практически остановился.
Однако в будущем году затраты производителей вырастут из-за ввода обязательной маркировки.
Ранее Союз российских пивоваров обратится к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу маркировки продукции. Это влечет за собой непрогнозируемые риски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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