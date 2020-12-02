Более 100 домов в Иркутске остались без тепла

Два социальных объекта и 109 жилых домов в центре Иркутска остались без теплоснабжения из-за аварии на трубопроводе.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В настоящее время ведутся работы по устранению неполадок. Восстановить подачу горячего водоснабжения и отопления планируется к вечеру среды.

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Сегодня в Иркутске минус 7 градусов, вечером похолодает до минус 13, передает ТАСС.

Между тем, на острове Русский в Приморском крае полностью восстановлено электроснабжение после прошедшего 21 ноября снежного циклона, сообщает RT.


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ФОТО: РИА Новости
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