Более 100 домов в Иркутске остались без тепла
Два социальных объекта и 109 жилых домов в центре Иркутска остались без теплоснабжения из-за аварии на трубопроводе.
Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
В настоящее время ведутся работы по устранению неполадок. Восстановить подачу горячего водоснабжения и отопления планируется к вечеру среды.
Сегодня в Иркутске минус 7 градусов, вечером похолодает до минус 13, передает ТАСС.
Между тем, на острове Русский в Приморском крае полностью восстановлено электроснабжение после прошедшего 21 ноября снежного циклона, сообщает RT.
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