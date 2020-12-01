Прокуратура Приморья нашла нарушения в ликвидации последствий ледяного шторма
Прокуратура Приморского края нашла нарушения в действиях властей Владивостока при ликвидации последствий ЧС. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В сообщении заявлено, что причиной затягивания восстановления города после ледяного циклона стало ненадлежащее взаимодействие спецслужб, ответственных за ликвидацию последствий.
Прокуратура обнаружила, что перечни резервных и автономных генераторов на случай ЧС были не актуальны, объекты инженерной инфраструктуры находились в «ненадлежащем состоянии».
Мэру Владивостока по итогам проверки вынесли представление и потребовали рассмотреть вопросы надежного электроснабжения и обеспечения транспортной доступности.
В Приморском крае 19 ноября прошел ледяной дождь, которые перешл в снег с сильным ветром. В результате около 40 населенных пунктов Приморского края лишились энергоснабжения из-за тяжелых погодных условий. В регионе объявили ЧС.
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