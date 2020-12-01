Прокуратура Приморья нашла нарушения в ликвидации последствий ледяного шторма

Прокуратура Приморского края нашла нарушения в действиях властей Владивостока при ликвидации последствий ЧС. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В сообщении заявлено, что причиной затягивания восстановления города после ледяного циклона стало ненадлежащее взаимодействие спецслужб, ответственных за ликвидацию последствий.

Прокуратура обнаружила, что перечни резервных и автономных генераторов на случай ЧС были не актуальны, объекты инженерной инфраструктуры находились в «ненадлежащем состоянии».

Мэру Владивостока по итогам проверки вынесли представление и потребовали рассмотреть вопросы надежного электроснабжения и обеспечения транспортной доступности.

В Приморском крае 19 ноября прошел ледяной дождь, которые перешл в снег с сильным ветром. В результате около 40 населенных пунктов Приморского края лишились энергоснабжения из-за тяжелых погодных условий. В регионе объявили ЧС.



