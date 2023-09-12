Бочкарёв: В ближайшие 10 лет в Москве появятся 39 станций метро

Строители возведут 39 новых станций метро в Москве за 10 лет. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, сейчас в столице строятся 15 станций метро и около 35 километров новых линий. Открытие новых участков позволит обеспечить пешую доступность метро почти для всех москвичей, отметил вице-мэр.

Заммэра подчеркнул, что комплексный подход к созданию единого транспортного каркаса позволит столичным жителям выбирать более разнообразные маршруты передвижения. Это даст возможность лучше распределить пассажиропоток, снизить загруженность транспорта и уменьшить время в пути.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что московские специалисты способны совместить высокую скорость строительства метрополитена при стабильно высоком качестве. Он отметил, что сегодня метростроевцы применяют современное оборудование и цифровые технологии и обладают богатым опытом и широкими компетенциями.

Кравцов напомнил, что специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» за последний год помогли полностью завершить строительство Большой кольцевой линии и новых участков Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Московское МетроСтроительство

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