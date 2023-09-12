Бочкарёв: В ближайшие 10 лет в Москве появятся 39 станций метро
Строители возведут 39 новых станций метро в Москве за 10 лет. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, сейчас в столице строятся 15 станций метро и около 35 километров новых линий. Открытие новых участков позволит обеспечить пешую доступность метро почти для всех москвичей, отметил вице-мэр.
Заммэра подчеркнул, что комплексный подход к созданию единого транспортного каркаса позволит столичным жителям выбирать более разнообразные маршруты передвижения. Это даст возможность лучше распределить пассажиропоток, снизить загруженность транспорта и уменьшить время в пути.
Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что московские специалисты способны совместить высокую скорость строительства метрополитена при стабильно высоком качестве. Он отметил, что сегодня метростроевцы применяют современное оборудование и цифровые технологии и обладают богатым опытом и широкими компетенциями.
Кравцов напомнил, что специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» за последний год помогли полностью завершить строительство Большой кольцевой линии и новых участков Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бочкарёв: В ближайшие 10 лет в Москве появятся 39 станций метро
- Байден намерен выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
- Business Insider: Маск потерял сознание после нескольких рюмок водки в Москве
- СМИ: Украденную три года назад картину Ван Гога нашли в Нидерландах
- В Тыве в школе отравились 45 человек
- В МИД Азербайджана обвинили Армению в разжигании сепаратизма
- Игоря Стрелкова оставили в СИЗО еще на три месяца
- Подоляк раскритиковал западные санкции против России
- Ким Чен Ын прибыл в Россию
- Калужский водочный завод не отсудил бренд «Пираты Карибского моря» у Disney
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru