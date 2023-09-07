Фасад станции «Потапово» готов на 70%
Строители на станции «Потапово» Сокольнической линии московского метрополитена ведут монтаж металлоконструкций фасада и его остекление, работы выполнены на 70%. Об этом сообщил руководитель департамента Москвы Рафик Загрутдинов.
Остекление даст интерьеру максимальную освещенность и позволит вечером проникать свету, создавая визуальные эффекты внутри и снаружи здания, сказал он.
«Потапово» расположена в поселении Сосенское, она будет конечной станцией. Ее ввод в эксплуатацию сократит затраты на поездки пассажиров, а также сделает более комфортной пересадку с наземных видов общественного транспорта на метро.
Свое название станция получила по итогам голосования на портале «Активный гражданин». За «Потапово» проголосовали 43% из 193245 проголосовавших горожан.
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