Бочкарёв: «Потапово» станет первой отапливаемой станцией столичного метро
Станция «Потапово» Сокольнической линии метро станет первой отапливаемой станцией столичной подземки. Сейчас готовность станции оценивается почти в 60 %, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, для комфорта пассажиров на станции «Потапово» установят дополнительное вентиляционное оборудование, которое обеспечит подачу теплого воздуха. Сейчас на объекте завершаются работы по сооружению котлованов и основных монолитных конструкций. Метростроители приступили к монтажу инженерного оборудования.
«Для выноса инженерных коммуникаций, которое необходимо для беспрепятственного сооружения продления метрополитена, также ведется строительство развязок на участке магистрали «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» от транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Столбово» до улицы Поляны», - рассказал Бочкарёв.
Метростроевцы планируют ввести «Потапово» в строй в 2024 году. Открытие продлённого участка Сокольнической линии улучшит транспортное обслуживание жителей нескольких крупных населенных пунктов, расположенных в Новой Москве. При этом, как рассказал декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, важно избежать скопления большого числа пассажиров в одной точке в часы пиковых нагрузок.
«При продлении метрополитена за МКАД важно не допускать так называемого «эффекта Выхино», когда в часы пик на конечных станциях состав плотно забивается пассажирами и на последующих станциях людям сложно подсесть в вагон. Для этого, наравне со строительством новых станций метро за пределами МКАД, важно продолжать развивать сложные инженерные проекты внутри старой части города. Необходимо продолжать развивать ТПУ и строить дополнительные выходы на старых станциях метро», – заключил Михайленко.
Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин одобрил проекты строительства семи объектов различного назначения. Некоторые из них расположены в за пределами МКАД в ТиНАО.
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