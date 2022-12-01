Собянин утвердил проект планировки жилого квартала в поселении Московский в ТиНАО
Правительство Москвы утвердило проект планировки территории площадью 46 га в поселении Московский в ТиНАО, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.Об этом сообщила пресс-служба градоначальника и правительства Москвы.
Отмечается, что проектируемая территория расположена вблизи дер. Румянцево недалеко от пересечения Киевского шоссе с улицами Родниковой и Саларьевской. В настоящее время участок свободен от застройки.
Проект планировки предусматривает возведение современного жилого квартала суммарной поэтажной площадью в габаритах наружных стен 402 тыс. кв. м. Здесь планируется построить многоквартирные жилые дома (236,63 тыс. кв. м) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для размещения предприятий торговли, бытового обслуживания и общепита, спорта, культуры, досуга и творчества, а также детской школы искусств. Кроме того, в новом квартале появятся два деловых центра (144,31 тыс. кв. м), школа на 350 учеников и детский сад на 180 детей (14,03 тыс. кв. м), стадион регби (5,54 тыс. кв. м), 1,49 тыс. кв. м коммунальных объектов.
Также на проектируемой территории запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети общей протяженностью свыше 2 км, включая строительство новых улиц и проездов, организацию парковок для автомобилей и размещение новых остановочных павильонов НГПТ.
«В целях обеспечения будущего квартала инженерно-коммунальной инфраструктурой будут проложены сети коммуникаций, построены локальное очистное сооружение поверхностного стока, распределительный пункт напряжением 10 кВ и подземная канализационно-насосная станция», — отметили в пресс-службе.
Реализация проекта позволит создать 4,5 тысячи рабочих мест и комфортные условия для проживания порядка 2,8 тысячи горожан.
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