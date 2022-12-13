Собянин одобрил проекты строительства офисных центров в ТиНАО и ЗАО

Мэр российской столицы Сергей Собянин одобрил проекты строительства семи объектов различного назначения. Об этом объявлено после заседания президиума правительства Москвы. Проекты предполагается реализовать за счёт частных инвесторов в рамках городской программы по стимулированию создания рабочих мест.

Будут возведены школа и детский сад в районах Южнопортовый и Филевский Парк; два офисных центра в поселении Внуковское в Новомосковском административном округе, один - в районе Раменки; два промышленных комплекса в Зеленограде.