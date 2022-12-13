Собянин одобрил проекты строительства офисных центров в ТиНАО и ЗАО

Мэр российской столицы Сергей Собянин одобрил проекты строительства семи объектов различного назначения. Об этом объявлено после заседания президиума правительства Москвы. Проекты предполагается реализовать за счёт частных инвесторов в рамках городской программы по стимулированию создания рабочих мест.

Будут возведены школа и детский сад в районах Южнопортовый и Филевский Парк; два офисных центра в поселении Внуковское в Новомосковском административном округе, один - в районе Раменки; два промышленных комплекса в Зеленограде.

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В результате реализации проектов появятся 15,5 тысяч новых рабочих мест. Совокупный объём вложений должен превысить 15,6 миллиарда рублей.

Программа стимулирования создания мест приложения труда утверждена правительством Москвы в 2019 году. Меры предусматривают предоставление льгот инвесторам, которые возводят объекты промышленного и офисного назначения, образования, науки, здравоохранения, соцобеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательные центры, отели.

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ФОТО: Личный блог Сергея Собянина
ТЕГИ:СтроительствоМоскваСобянин
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