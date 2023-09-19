Бочкарев: Монтаж основных конструкций ТПУ на Кленовом бульваре завершился
Строители завершили монтаж основных конструкций пересадочного узла между станциями «Кленовый бульвар» планируемой Бирюлевской линии и одноименной станцией БКЛ. Об этом заявил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что уже целиком выполнены монолитные работы в верхнем и нижнем вестибюле, кроме того, заканчивается монтаж лестничного схода на станцию БКЛ. Строители уложили в ходе работ порядка 4000 кубометров бетона.
Бочкарев добавил, что станция «Кленовый бульвар» находится в интенсивно развивающемся московском районе. Строящийся пересадочный узел разместился на пересечении Коломенской улицы и Кленового бульвара. Ожидается, что пассажиропоток в часы пик здесь будет достигать 25 тысяч человек.
По словам генерального директора «МИПСТРОЙ 1» Константина Маслакова, устройство пересадки и обеспечивающие связь конструктивные решения зависят от условий расположения станций. Он отметил, что две ветки пересекаются под прямым углом. Это объясняет и угловую конфигурацию пересадочного узла. Пересадка под углом 45 градусов примыкает к будущей станции и обеспечивает подъем от платформы БКЛ к наземному вестибюлю Бирюлевской линии. Здесь появятся четыре ленты эскалаторов и лифт для маломобильных москвичей.
Маслаков подчеркнул, что большинство пересадочных узлов позволяют пассажирам перейти между станциями, совершив лишь одну пересадку и не выходя на поверхность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru