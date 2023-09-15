Собянин рассказал, как преображаются территории у станций БКЛ

Градоначальник подчеркнул, что открытие новой линии метро всегда сопряжено с ростом нагрузки на инфраструктуру. По его словам, столичные власти стараются выполнять поставленные задачи в короткие сроки и с максимальным комфортом для москвичей.

Строители уже завершили благоустройство территорий у станций «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». Здесь появились удобные пешеходные маршруты, на набережной Нагатинского затона вдоль улицы Коломенская открыт прогулочный экомаршрут со скамейками, шезлонгами, зоной для воркаута и детской площадкой. Также на Коломенской улице проложена велодорожка.

Ведутся работы возле станций «Аминьевская», «Марьина Роща», «Зюзино», «Новаторская», «Воронцовская», «Проспект Вернадского» и «Текстильщики». Здесь обновлены проезжая часть, тротуары и освещения, установлены новые остановки и информационные пилоны, отметил Собянин.

Возле станции «Сокольники» заканчивается строительство спортивного кластера с памп-треком и скейт-парком на улице Гастелло. Территорию вокруг него на улицах Матросская Тишина и 5-я Сокольническая благоустроят в 2024 году.

Кроме того, ведется благоустройство территорий у 11 станций МЦД, девяти станций метро и четырех городских вокзалов, добавил мэр Москвы.

