Собянин рассказал, как преображаются территории у станций БКЛ
Московский мэр Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о благоустройстве прилегающих к десяти станциям Большой кольцевой линии Московского метрополитена территорий.
Градоначальник подчеркнул, что открытие новой линии метро всегда сопряжено с ростом нагрузки на инфраструктуру. По его словам, столичные власти стараются выполнять поставленные задачи в короткие сроки и с максимальным комфортом для москвичей.
Строители уже завершили благоустройство территорий у станций «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». Здесь появились удобные пешеходные маршруты, на набережной Нагатинского затона вдоль улицы Коломенская открыт прогулочный экомаршрут со скамейками, шезлонгами, зоной для воркаута и детской площадкой. Также на Коломенской улице проложена велодорожка.
Ведутся работы возле станций «Аминьевская», «Марьина Роща», «Зюзино», «Новаторская», «Воронцовская», «Проспект Вернадского» и «Текстильщики». Здесь обновлены проезжая часть, тротуары и освещения, установлены новые остановки и информационные пилоны, отметил Собянин.
Возле станции «Сокольники» заканчивается строительство спортивного кластера с памп-треком и скейт-парком на улице Гастелло. Территорию вокруг него на улицах Матросская Тишина и 5-я Сокольническая благоустроят в 2024 году.
Кроме того, ведется благоустройство территорий у 11 станций МЦД, девяти станций метро и четырех городских вокзалов, добавил мэр Москвы.
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