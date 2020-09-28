Бизнес-омбудсмен Подмосковья: карантина как весной не будет

В Москве и Подмосковье попросили руководство многих компаний вернуть часть работников на удаленную работу. Власти регионов считают это эффективным инструментом борьбы с распространением вируса.

Однако жесткого карантина, который был весной, власти постараются избежать, заявил «Радио 1» бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев.

«Предупрежден – значит вооружен. Та ситуация, которую мы с вами имели в апреле, мае и июне, думаю, вряд ли повторится», - сказал он.

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По его словам, в борьбе с эпидемией поможет вакцина «Спутник V», а также другие препараты, которые разрабатывают российские ученые.

Ранее власти Москвы были вынуждены приостановить работу 62 продуктовых магазинов за несоблюдение масочного режима.

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Фото: facebook.com/mvd.official
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