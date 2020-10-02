«Безопасный регион» помог раскрыть 2,5 тысячи преступлений в Подмосковье
В Подмосковье за пять лет работы системы «Безопасный регион» удалось раскрыть 2,5 тысячи преступлений, сообщили в пресс-службе главного управления безопасности региона.
При этом видеокамеры засняли почти 50 тысяч правонарушений.
По словам главы управления Романа Каратаева, камеры установлены в местах массового пребывания людей, во дворах, парках, на пешеходных переходах, крупных дорожных развязках и перекрестках, в подъездах, у торговых центров и магазинов.
«Мы неоднократно убеждались на практике в действенности данной системы, в её огромных возможностях», – рассказал «Радио 1» Каратаев.
Ранее МВД назвало самые криминальные регионы. Так, больше всего преступлений, совершенных в период с января по февраль текущего года зафиксировано в Москве — 23,9 тысячи.
Второе место в списке занимает Подмосковье, где выявили более 12 тысяч преступлений. Замыкает тройку Краснодарский край с 12 тысячами противоправных деяний. Также в топ-5 вошли Челябинская и Ростовская области.
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