«Безопасный регион» помог раскрыть 2,5 тысячи преступлений в Подмосковье

В Подмосковье за пять лет работы системы «Безопасный регион» удалось раскрыть 2,5 тысячи преступлений, сообщили в пресс-службе главного управления безопасности региона.

При этом видеокамеры засняли почти 50 тысяч правонарушений.

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По словам главы управления Романа Каратаева, камеры установлены в местах массового пребывания людей, во дворах, парках, на пешеходных переходах, крупных дорожных развязках и перекрестках, в подъездах, у торговых центров и магазинов.

«Мы неоднократно убеждались на практике в действенности данной системы, в её огромных возможностях», – рассказал «Радио 1» Каратаев.

Ранее МВД назвало самые криминальные регионы. Так, больше всего преступлений, совершенных в период с января по февраль текущего года зафиксировано в Москве — 23,9 тысячи.

Второе место в списке занимает Подмосковье, где выявили более 12 тысяч преступлений. Замыкает тройку Краснодарский край с 12 тысячами противоправных деяний. Также в топ-5 вошли Челябинская и Ростовская области.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПодмосковьеПреступления
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