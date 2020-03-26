В Подмосковье задержан следователь за взятку в 5 млн рублей
В Подмосковье при получении взятки суммой 5 млн рублей задержан следователь. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД по Московской области.
Как сообщили агентству, задержанный является старшим следователем по расследованию ДТП по Красногорску. За счет взятки следователь должен был переквалифицировать преступление на менее тяжкую статью.
По данным агентства, по факту случившегося пройдет служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнение задержанного из следственных органов и назначено наказание. К дисциплинарной ответственности также будут привлечены его непосредственное руководство.
В начале марта сообщалось, что ректор Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении крупной взятки.
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