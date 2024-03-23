Белгородское село Тишанка обстрелял дрон-камикадзе

Глава ФСБ Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе четверых, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле» Эксперт считает, что за терактами таких масштабов могут стоять спецслужбы Мэр Москвы Собянин пообещал выплатить денежные компенсации пострадавшим в теракте Более 600 доноров сдали кровь за первый час работы центров крови в Подмосковье Мирный житель пострадал при обстреле села в Курской области