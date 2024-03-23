Белгородское село Тишанка обстрелял дрон-камикадзе
Белгородское село Тишанка атаковал дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), о пострадавших не сообщается.
«Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», - заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Уточняется, что после взрыва повреждена линия электропередачи.
«Без света временно остается часть абонентов в селе»
Ликвидировать аварию сотрудники аварийных служб начнут после согласования с Министерством обороны, отметил Гладков.
Ранее губернатор Белгородской области рассказал о двоих погибших и шести раненых после атак ВСУ на регион утром в субботу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru