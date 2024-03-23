Белгородское село Тишанка обстрелял дрон-камикадзе

Белгородское село Тишанка атаковал дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), о пострадавших не сообщается.

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«Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», - заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Уточняется, что после взрыва повреждена линия электропередачи.

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Ликвидировать аварию сотрудники аварийных служб начнут после согласования с Министерством обороны, отметил Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал о двоих погибших и шести раненых после атак ВСУ на регион утром в субботу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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