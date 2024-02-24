Белгородское село Козинки обстеливают ВСУ

Село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области оказалось под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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«Ведется обстрел Грайворонский ГО, с. Козинка. Спуститесь в подвал (укрытие)», - отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что накануне по региону ВСУ выпустили более 40 видов различных боеприпасов, пострадавших нет, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН»..


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ФОТО: @vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгородская область

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