Белгородское село Козинки обстеливают ВСУ
24 февраля 202410:49
Село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области оказалось под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«Ведется обстрел Грайворонский ГО, с. Козинка. Спуститесь в подвал (укрытие)», - отмечается в сообщении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что накануне по региону ВСУ выпустили более 40 видов различных боеприпасов, пострадавших нет, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН»..
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru