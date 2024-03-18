Белгородский Минздрав: За неделю при обстрелах в регионе погибли 11 человек

«Всего за неделю... было пострадавших 93 человека, из них, к сожалению, 11 погибли. В настоящее время в стационарах... в городской больнице №2 Белгорода находится 23 человека, в областной больнице — 17 человек», — сообщил глава областного Минздрава.

Иконников добавил, что еще один пострадавший поступил в медучреждение утром 18 марта. Кроме того, в детскую областную больницу госпитализировали двоих детей.

Как уточнил министр, состояние девяти пострадавших тяжелое, но стабильное. Некоторым пациентам требуется более длительное лечение, и Иконников допустил, что в дальнейшем их госпитализируют в федеральный центр.

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле столицы региона погиб мужчина, еще 11 человек пострадали, напоминает Ura.ru.

