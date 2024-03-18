Белгородский Минздрав: За неделю при обстрелах в регионе погибли 11 человек

Более 90 человек пострадали с 12 марта при обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ, при этом 11 из них погибли. Об этом заявил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, передает РИА Новости.

Во время утреннего обстрела Белгорода пострадал один человек

«Всего за неделю... было пострадавших 93 человека, из них, к сожалению, 11 погибли. В настоящее время в стационарах... в городской больнице №2 Белгорода находится 23 человека, в областной больнице — 17 человек», — сообщил глава областного Минздрава.

Иконников добавил, что еще один пострадавший поступил в медучреждение утром 18 марта. Кроме того, в детскую областную больницу госпитализировали двоих детей.

Как уточнил министр, состояние девяти пострадавших тяжелое, но стабильное. Некоторым пациентам требуется более длительное лечение, и Иконников допустил, что в дальнейшем их госпитализируют в федеральный центр.

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле столицы региона погиб мужчина, еще 11 человек пострадали, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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