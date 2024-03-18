Белгородский Минздрав: За неделю при обстрелах в регионе погибли 11 человек
Более 90 человек пострадали с 12 марта при обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ, при этом 11 из них погибли. Об этом заявил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, передает РИА Новости.
«Всего за неделю... было пострадавших 93 человека, из них, к сожалению, 11 погибли. В настоящее время в стационарах... в городской больнице №2 Белгорода находится 23 человека, в областной больнице — 17 человек», — сообщил глава областного Минздрава.
Иконников добавил, что еще один пострадавший поступил в медучреждение утром 18 марта. Кроме того, в детскую областную больницу госпитализировали двоих детей.
Как уточнил министр, состояние девяти пострадавших тяжелое, но стабильное. Некоторым пациентам требуется более длительное лечение, и Иконников допустил, что в дальнейшем их госпитализируют в федеральный центр.
Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле столицы региона погиб мужчина, еще 11 человек пострадали, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Памфилова: ЦИК официально подведет итоги выборов президента РФ 21 марта
- Экономисты спрогнозировали сохранение ключевой ставки Центробанка на уровне 16%
- В Румынии появится самая большая военная база НАТО в Европе
- Белгородский Минздрав: За неделю при обстрелах в регионе погибли 11 человек
- Над Белгородской областью уничтожили десять снарядов РСЗО «Вампир»
- Во время утреннего обстрела Белгорода пострадал один человек
- Захарова: В президентских выборах за рубежом поучаствовали 372 тысячи человек
- Землетрясение силой 4 балла произошло в Таджикистане
- СМИ: Импорт вина в Россию в 2023 году вырос на 43 миллиона литров
- Лолита рассказала, что придумала псевдоним певцу SHAMAN
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru