Во время утреннего обстрела Белгорода пострадал один человек

Один человек пострадал в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны Украины. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов, передает РИА Новости.

При обстреле белгородского поселка Октябрьский пострадали восемь человек

«Утренний обстрел, у нас на сегодня один пострадавший», — заявил градоначальник на оперативном совещании регионального правительства.

По словам Демидова, раненого доставили в больницу. Мэр также сообщил о повреждении частного дома, хозяйственного субъекта, автомобиля и автобуса.

Ранее в Белгороде и одноименном районе запустили сирену ракетной опасности, напоминает телеканал «360». Менее чем через час сигнал отменили.

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ФОТО: РИА Новости
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