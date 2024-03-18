Во время утреннего обстрела Белгорода пострадал один человек
Один человек пострадал в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны Украины. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов, передает РИА Новости.
«Утренний обстрел, у нас на сегодня один пострадавший», — заявил градоначальник на оперативном совещании регионального правительства.
По словам Демидова, раненого доставили в больницу. Мэр также сообщил о повреждении частного дома, хозяйственного субъекта, автомобиля и автобуса.
Ранее в Белгороде и одноименном районе запустили сирену ракетной опасности, напоминает телеканал «360». Менее чем через час сигнал отменили.
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