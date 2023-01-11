Белгородский губернатор сообщил об обстреле приграничного села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле с украинской стороны приграничного населённого пункта. На этот раз под удар попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Из людей никто не пострадал.

По словам главы региона, выбиты окна в пяти частных домовладениях, кроме того, осколки посекли заборы и входные двери. Также повреждения получила линия электропередачи, из-за чего без света остаются две улицы. На месте работают аварийные бригады.