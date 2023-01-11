Белгородский губернатор сообщил об обстреле приграничного села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле с украинской стороны приграничного населённого пункта. На этот раз под удар попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Из людей никто не пострадал.

По словам главы региона, выбиты окна в пяти частных домовладениях, кроме того, осколки посекли заборы и входные двери. Также повреждения получила линия электропередачи, из-за чего без света остаются две улицы. На месте работают аварийные бригады.

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Днём ранее Гладков рассказал об очередном обстреле города Шебекино. В больницу была доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями. Пяти другим пострадавшим помощь оказана бригадами скорой, после чего людей отпустили на амбулаторное лечение. Были повреждены шесть частных домовладений, пять многоквартирных домов и одна хозпостройка.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников ранее не исключил, что ВСУ могут планировать вторжение в Белгородскую область и захват одного из райцентров.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаБелгородОбстрел
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