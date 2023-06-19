Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле Валуйского округа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле с украинской стороны территории Валуйского городского округа. На этот раз под удар ствольной артиллерии попало село Соболевка. Люди. К счастью, не пострадали.

В результате обстрела повреждена крыша склада одного из сельскохозяйственных предприятий. Проводится подомовой обход территории для уточнения ущерба.

За минувшие сутки при обстреле Валуйского округа ранения получили восемь человек, сообщил ранее Гладков. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди пострадавших оказался ребёнок - у него перелом ключицы. Есть повреждения жилого сектора.

