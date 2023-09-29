Беглов заявил о больших расходах Петербурга из-за переезда «Газпрома»

Беспилотник ВСУ сбросил бомбу у жилого дома на Белгородчине

Максимальное пособие по беременности и родам в 2024 году вырастит почти до 570 тыс. руб.

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