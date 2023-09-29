Беглов заявил о больших расходах Петербурга из-за переезда «Газпрома»
Санкт-Петербург вынужден нести большие расходы из-за переезда компании «Газпром» на берега Невы, заявил глава города Александр Беглов. Его слова передают СМИ.
По словам Беглова, Санкт-Петербург выполняет свои обязательства в отношении «Газпрома», но не получает от него почти никаких доходов. Губернатор отметил, что город тратит значительные средства на благоустройство территории, которую заняла компания.
«Если для всех «Газпром» - это манна небесная, то для города это большая расходная часть», - сказал Беглов в ходе заседания правительства города.
«Газпром» официально зарегистрировался в Санкт-Петербурге в августе 2021 года.
Президент России Владимир Путин в сентябре того же года говорил, что после переезда «Газпрома» Северная столица получит крупного налогоплательщица. Глава государства оценил поступления от компании в городской бюджет в 40 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ереван подал иск в суд ООН против Баку по делу о расовой дискриминации
- Кабмин предложил приостановить выплаты по советским вкладам до 2027 года
- В квартире на востоке Москвы обнаружили мумию женщины
- Военкор Сладков: ВСУ совершили покушение на мэра Горловки Приходько
- Беглов заявил о больших расходах Петербурга из-за переезда «Газпрома»
- Минтруд: средний размер пенсии по старости превысит 23 тысячи рублей
- В Белгородской области беспилотник сбросил бомбу на автомобили
- ВСУ вывели из-под села Работино отказавшуюся воевать 47-ю бригаду
- Минсельхоз заявил о достаточном количестве в РФ ржаной муки
- Булыкин: Бека-Бека будет тяжело в карьере после попытки самоубийства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru