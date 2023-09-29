Беглов заявил о больших расходах Петербурга из-за переезда «Газпрома»

Санкт-Петербург вынужден нести большие расходы из-за переезда компании «Газпром» на берега Невы, заявил глава города Александр Беглов. Его слова передают СМИ.

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО упала в 8,5 раза

По словам Беглова, Санкт-Петербург выполняет свои обязательства в отношении «Газпрома», но не получает от него почти никаких доходов. Губернатор отметил, что город тратит значительные средства на благоустройство территории, которую заняла компания.

«Если для всех «Газпром» - это манна небесная, то для города это большая расходная часть», - сказал Беглов в ходе заседания правительства города.

«Газпром» официально зарегистрировался в Санкт-Петербурге в августе 2021 года.

Президент России Владимир Путин в сентябре того же года говорил, что после переезда «Газпрома» Северная столица получит крупного налогоплательщица. Глава государства оценил поступления от компании в городской бюджет в 40 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:ГазпромАлександр БегловСанкт-Петербург

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