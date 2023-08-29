Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО упала в 8,5 раза
За первые шесть месяцев 2023 года чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) упала в 8,5 раза. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте компании.
По итогам первых шести месяцев 2023 года чистая прибыль российского газового гиганта составила 292,2 миллиарда рублей. За аналогичный период прошлого года компания заработала 2,5 триллиона.
«Газпром» объяснил снижение чистой прибыли влиянием курсовых разниц на фоне ослабления рубля.
«Газпром» в начале августа заявил о новом рекорде суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», передает «Радиоточка НСН».
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