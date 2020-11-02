Беглов: В Санкт-Петербурге «критически много» заболевших COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга заявил о критически высоком уровне заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе, об этом пишет «Интерфакс». Александр Беглов отметил, что за минувшие сутки в северной столице зафиксированы 923 случая заражения COVID-19.

«Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется вводить жесткие ограничения», — подчеркнул Беглов.

Также губернатор Санкт-Петербурга напомнил, что в городе уже развернуты почти 8 тысяч коек для лечения больных COVID-19.