Беглов: В Санкт-Петербурге «критически много» заболевших COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга заявил о критически высоком уровне заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе, об этом пишет «Интерфакс». Александр Беглов отметил, что за минувшие сутки в северной столице зафиксированы 923 случая заражения COVID-19.

«Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется вводить жесткие ограничения», — подчеркнул Беглов.

Также губернатор Санкт-Петербурга напомнил, что в городе уже развернуты почти 8 тысяч коек для лечения больных COVID-19.

Стало известно, откуда в Россию привозят коронавирус

Ранее в понедельник, 2 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекции наблюдается в 33 регионах России. В 19-ти, по её словам, он замедляется, а в двух ситуация с COVID-19 улучшается.

В общей сложности в России за минувшие сутки выявлены 18 257 новых инфицированных. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Cкончались 238 пациентов с COVID-19, а выписаны из больниц 10 360 человек, у которых ранее был диагностировал коронавирус.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр БегловСанкт-ПетербургКоронавирус
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