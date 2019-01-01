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Беглов предложил главе фракции ЛДПР в Заксобрании Петербурга возглавить комитет

25 июня15:57

Главой комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в заксобрании Санкт-Петербурга станет руководитель фракции ЛДПР Олег Капитанов. Рекомендовал чиновника на этот пост врио губернатора города Александр Беглов.

Напомним, что ранее Капитонов подал в горизбирком документы на участие в выборах главы Петербурга.

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На заседании правительства Беглов заметил, что в городе пора навести порядок в отношении мигрантов, а Капитанов очень сильный в этом вопросе человек.

К тому же, как добавил, врио губернатора, случаи перехода депутатов Заксобрания в правительство Петербурга давняя практика, которая приносит положительные результаты.

К слову сам Капитонову заметил, что не собирается отказываться от участия в выборах губернатора.


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ФОТО: Беглов
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