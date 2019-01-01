Беглов предложил главе фракции ЛДПР в Заксобрании Петербурга возглавить комитет

На заседании правительства Беглов заметил, что в городе пора навести порядок в отношении мигрантов, а Капитанов очень сильный в этом вопросе человек.

К тому же, как добавил, врио губернатора, случаи перехода депутатов Заксобрания в правительство Петербурга давняя практика, которая приносит положительные результаты.

К слову сам Капитонову заметил, что не собирается отказываться от участия в выборах губернатора.



