База Росгвардии для подготовки 500 бойцов одновременно может появиться в Воронеже
База Росгвардии, рассчитанная на подготовку 500 бойцов одновременно, может появиться в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев в ходе рабочей поездки в Чеченскую Республику.
«Глава воронежского управления Росгвардии Дмитрий Астафьев, который находится со мной в рабочей поездке, сообщил, что подобную базу мы можем построить и у нас, в сжатые сроки», - сказал губернатор.
В ходе посещения базы управления Федеральной службы войск Национальной гвардии в Грозном Гусев отметил подход к организации быта бойцов: «они размещены в комфортных, быстровозводимых домах, есть вся необходимая техника и оружие, столовая, медчасть, тир, спортсооружения и многое другое».
Гусев заявил, что правительство региона приветствует идею строительства такого комплекса в Воронежской области и готово оказать помощь. «Это будет хорошей поддержкой СВО и другим задачам, которые выполняет ведомство», - добавил губернатор.
Ранее, как сообщала НСН, в Думу внесли законопроект о праве Росгвардии командировать сотрудников в госорганы.
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