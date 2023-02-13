База Росгвардии для подготовки 500 бойцов одновременно может появиться в Воронеже

«Глава воронежского управления Росгвардии Дмитрий Астафьев, который находится со мной в рабочей поездке, сообщил, что подобную базу мы можем построить и у нас, в сжатые сроки», - сказал губернатор.

В ходе посещения базы управления Федеральной службы войск Национальной гвардии в Грозном Гусев отметил подход к организации быта бойцов: «они размещены в комфортных, быстровозводимых домах, есть вся необходимая техника и оружие, столовая, медчасть, тир, спортсооружения и многое другое».

Гусев заявил, что правительство региона приветствует идею строительства такого комплекса в Воронежской области и готово оказать помощь. «Это будет хорошей поддержкой СВО и другим задачам, которые выполняет ведомство», - добавил губернатор.

Ранее, как сообщала НСН, в Думу внесли законопроект о праве Росгвардии командировать сотрудников в госорганы.

