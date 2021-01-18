Башкирия первой введет антиковидные паспорта

Власти Башкирии первыми из российских регионов заявили о намерении ввести антиковидные паспорта для жителей с антителами к коронавирусу. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

С понедельника, 18 января, оформить такой паспорт россияне смогут через портал госуслуг. Документ в виде QR-кода в мобильном приложении станет автоматически рассылаться всем сделавшим прививку от COVID-19 и переболевшим.