Башкирия первой введет антиковидные паспорта
Власти Башкирии первыми из российских регионов заявили о намерении ввести антиковидные паспорта для жителей с антителами к коронавирусу. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.
С понедельника, 18 января, оформить такой паспорт россияне смогут через портал госуслуг. Документ в виде QR-кода в мобильном приложении станет автоматически рассылаться всем сделавшим прививку от COVID-19 и переболевшим.
Наличие такого удостоверения даст преференции его обладателям: скидки в магазинах, снятие части ограничений. Например, граждане старше 65 лет с антителами смогут игнорировать обязательную самоизоляцию.
Хабиров считает, что паспорта решат «целый ряд проблем» и сделают вакцинацию более популярной среди населения.
С сегодняшнего дня в России начинается массовая вакцинация против коронавируса, пишет «Газета.ру».
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