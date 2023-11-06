Балицкий заявил о начале строительства железной дороги между Ростовом и Крымом

«Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат», — цитирует губернатора РИА Новости.

Балицкий подчеркнул, что существующая дорога вдоль Полог в направлении Орехова подвергается обстрелам со стороны Украины, а также устарела. Строительство новой железнодорожной ветки существенно отразится на развитии экономики Запорожской области и «решит задачи военных», пишет RT.

«Самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля и многих элементов», — указал Балицкий, пояснив, что путь через Крымский мост далек, а переправа является объектом повышенной опасности.

Ранее губернатор сообщил, что контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено, напоминает телеканал «360».

