Балицкий заявил о начале строительства железной дороги между Ростовом и Крымом
Строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории Запорожской области, стартовало. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий.
«Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат», — цитирует губернатора РИА Новости.
Балицкий подчеркнул, что существующая дорога вдоль Полог в направлении Орехова подвергается обстрелам со стороны Украины, а также устарела. Строительство новой железнодорожной ветки существенно отразится на развитии экономики Запорожской области и «решит задачи военных», пишет RT.
«Самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля и многих элементов», — указал Балицкий, пояснив, что путь через Крымский мост далек, а переправа является объектом повышенной опасности.
Ранее губернатор сообщил, что контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено, напоминает телеканал «360».
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