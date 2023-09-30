Украинские предприятия в Запорожской области передали инвесторам
Многие предприятия украинских собственников в Запорожской области передали во временное управление инвесторам. Об этом заявил вице-премьер правительства региона Андрей Козенко.
По его словам, собственники объектов, которые «чаще всего финансировали военные подразделения Украины», бросили имущество и сотрудников.
«Мы нашли инвесторов, которые взяли на себя социальные обязательства и ответственность за благосостояние людей, сохранили и приумножили рабочие места, восстановили производство», — отметил Козенко в беседе с РИА Новости.
Вице-премьер указал, что теперь предприятия работают в регионе легально в правовом поле России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинские предприятия в Запорожской области передали инвесторам
- Экспериментальные методики и исследования. В России успешно лечат рак
- В Словакии начались парламентские выборы
- Филиппины в июле возобновили закупку угля из России после восьмимесячной паузы
- В Казахстане разбился легкомоторный самолет
- Над центром Донецка сработала ПВО
- Группировка «Юг» отразила две атаки и уничтожила шесть опорников ВСУ
- NYT: Госпиталь Пентагона в ФРГ принял раненных на Украине наемников США
- DB: Актера Кевина Спейси вновь обвинили в домогательстве
- В России запустят в серийное производство FPV-дрон «Воробей» для нужд СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru