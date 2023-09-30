Украинские предприятия в Запорожской области передали инвесторам

Многие предприятия украинских собственников в Запорожской области передали во временное управление инвесторам. Об этом заявил вице-премьер правительства региона Андрей Козенко.

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По его словам, собственники объектов, которые «чаще всего финансировали военные подразделения Украины», бросили имущество и сотрудников.

«Мы нашли инвесторов, которые взяли на себя социальные обязательства и ответственность за благосостояние людей, сохранили и приумножили рабочие места, восстановили производство», — отметил Козенко в беседе с РИА Новости.

Вице-премьер указал, что теперь предприятия работают в регионе легально в правовом поле России.

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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