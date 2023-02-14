Автобусы и автомобили пустят по левой стороне Крымского моста к концу февраля

Росавтодор закончил асфальтирование четырех новых пролетов Крымского моста, сообщила пресс-служба ведомства. В сообщении отмечается, что работы выполнены с опережением графика.

В ведомстве добавили, что легковой транспорт и автобусы смогут поехать по отремонтированной левой автодорожной части моста до конца февраля.

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До конца месяца планируется, что специалисты восстановят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут разметку.

В конце января заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что последний, четвертый пролёт окончательно установлен на левой автомобильной части Крымского моста.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РемонтКрымский Мост
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