Автобусы и автомобили пустят по левой стороне Крымского моста к концу февраля
Росавтодор закончил асфальтирование четырех новых пролетов Крымского моста, сообщила пресс-служба ведомства. В сообщении отмечается, что работы выполнены с опережением графика.
В ведомстве добавили, что легковой транспорт и автобусы смогут поехать по отремонтированной левой автодорожной части моста до конца февраля.
До конца месяца планируется, что специалисты восстановят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут разметку.
В конце января заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что последний, четвертый пролёт окончательно установлен на левой автомобильной части Крымского моста.
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