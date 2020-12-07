Атмосферное давление в Москве достигло рекорда

По его словам, предыдущий рекорд для 7 декабря был отмечен в 1959 году (768,1 миллиметра ртутного столба).

Между тем ночь на понедельник в Москве стала самой холодной с начала зимы. Температура опускалась до -8,9 градусов, передает RT.

Ранее Тишковец рассказал, что декабрь в этом году может стать самым светлым и солнечным в истории метеонаблюдений в российской столице.

