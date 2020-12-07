Атмосферное давление в Москве достигло рекорда
Атмосферное давление в Москве установило новый рекорд - оно составило 768,7 мм ртутного столба. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.
По его словам, предыдущий рекорд для 7 декабря был отмечен в 1959 году (768,1 миллиметра ртутного столба).
Между тем ночь на понедельник в Москве стала самой холодной с начала зимы. Температура опускалась до -8,9 градусов, передает RT.
Ранее Тишковец рассказал, что декабрь в этом году может стать самым светлым и солнечным в истории метеонаблюдений в российской столице.
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