Атмосферное давление в Москве достигло рекорда

Атмосферное давление в Москве установило новый рекорд - оно составило 768,7 мм ртутного столба. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

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По его словам, предыдущий рекорд для 7 декабря был отмечен в 1959 году (768,1 миллиметра ртутного столба).

Между тем ночь на понедельник в Москве стала самой холодной с начала зимы. Температура опускалась до -8,9 градусов, передает RT.

Ранее Тишковец рассказал, что декабрь в этом году может стать самым светлым и солнечным в истории метеонаблюдений в российской столице.

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ФОТО: pixabay.com
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