Москвичам пообещали рекордно светлый декабрь

«По прогнозу ожидается 50-55 ясных часов, а значит, уже к середине месяца есть вероятность того, что декабрь 2020 может стать самым солнечным и светлым в истории регулярных наблюдений», - цитирует Тишковца РИА Новости.

Метеоролог отметил, что декабрь – наиболее темный и по климату хмурый месяц в году в России.

«Например, Москве за 31 день положено не больше 1 дня с ясной погодой. В столице по статистике наблюдается только 18 солнечных часов, или 8% от возможного при ясном небе», - отметил синоптик.

Тишковец также рассказал, что наиболее темным в ХХI веке был декабрь 2017 года, самым солнечным - декабрь 2002 года, когда солнце светило 51 час.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в эфире НСН пообещала москвичам мороз и солнце в предстоящие дни.



«В субботу ночью в Москве будет -5…-7 градусов, по области -5…-10, днем ожидается -3…-5, по области -2…-7. В воскресенье ночью станет холоднее: в Москве будет -8…-10, по области до -13. Такую погоду уже правильнее будет называть морозной. Днем в Москве ожидается -5…-7, по области от -5 до -10 градусов. В понедельник ночью в Москве -10…-12, по области до -15. Днем установится примерно такая же температура, как и в воскресенье. Во вторник и среду в ночные часы прогнозируется -8…-13 градусов, а днем будет солнце», - добавила Макарова.

