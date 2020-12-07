Синоптики прогнозируют мощный антициклон в Европейской России
Мощный антициклон установится в центре и на юге Европейской территории России, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
В результате до конца недели будет солнечная и морозная погода. По словам синоптика, антициклон сформировался в Сибири, а потом, благодаря редкому атмосферному процессу, переместился с востока на запад.
В центре Европейской России температуры будут на два градуса ниже нормы, а на юге — на 5-7 градусов.
Декабрь 2020 года может оказаться самым светлым и солнечным в истории метеонаблюдений в Москве, заявил ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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