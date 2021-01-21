«Артек» возобновляет прием детей со всей России
21 января 202111:44
Лагерь «Артек» объявил о возобновлении с 29 января приема детей из российских регионов с благополучной ситуацией по коронавирусу.
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21 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru