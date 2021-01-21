«Артек» возобновляет прием детей со всей России

Лагерь «Артек» объявил о возобновлении с 29 января приема детей из российских регионов с благополучной ситуацией по коронавирусу.

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Ранее из-за пандемии попасть в этот лагерь имели возможность только дети из Крыма и Севастополя, сообщает РЕН ТВ.

В сентябре президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что до конца года крупнейшие детские оздоровительные лагеря на территории страны возобновят работу, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Полегенько
ТЕГИ:КрымЛагерь "Артек"
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