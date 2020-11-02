Путин: Всероссийский конкурс «Большая перемена» должен стать ежегодным

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» должен стать ежегодным. Об этом заявил Владимир Путин.

«Те, кто не войдет в число победителей в этом году, вновь попробуют свои силы в конкурсе "Большая перемена" в будущем», - заявил президент России.

Напомним, в конкурсе принимают участие более миллиона школьников. Его цель – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Финал всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» - открылся накануне, в международном детском центре «Артек» в Крыму. В конкурсе принимали участие более миллиона школьников, финалистами стали 1,2 тысячи ребят.

В дни проведения финала в «Артеке» для школьников организуют лекции и встречи с руководителями крупнейших российских компаний и вузов.

Более 50 тысяч школьников зарегистрировались для участия в конкурсе «Большая перемена»

Напомним, о том, что третий, заключительный тест стал доступен участникам всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» стало известно в середине апреля. Об этом сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

На третьем этапе тестирования конкурсантам предстоит выбрать любимые предметы, перечислить личные качества и назвать предпочтительные условия будущей работы, важные цели и ценности.

Заочный этап конкурса стартовал 31 марта. Для участия в «Большой перемене» зарегистрировались более 60 тысяч школьников со всей страны. После дистанционного этапа, который также включает самопрезентацию и командное решение кейсов, участников ждёт очный полуфинал в августе-сентябре и финал в октябре.

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ФОТО: РИА Новости
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