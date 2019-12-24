Напряжение мусором

Социальное напряжение вызвала мусорная реформа в 50 регионах России, - констатировал глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, ситуация привела к падению доверия к власти, поскольку чиновники оказались не готовы к разъяснительной работе с населением. На заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Татьяне Москальковой в качестве примера он привел историю с попыткой строительства мусорного полигона в Шиесе Архангельской области: «диалог не получился, полигон построить не получится». А, между тем, в рамках реформы «предстоит построить несколько сотен таких объектов в стране – и что, по каждому президент должен вмешиваться?» - сказал Фадеев.

Реформа в сфере обращения твердых коммунальных отходов, идущая в России без недели год, все это время и «лихорадила» страну. Как напоминает «Интерфакс», в десятках городов прошли акции протеста против реформы, поскольку в целом ряде регионов единственным ее результатом стал резкий рост тарифов на вывоз мусора. В ноябре с поста главы специально созданного «Российского экологического оператора» был отправлен в отставку Денис Буцаев. Ему на смену пришел Михаил Мень, бывший глава Минстроя и экс-губернатор Ивановской области.

К середине года ситуация в сфере оборота мусора достигла, мягко говоря, состояния неразберихи, причем, довольно опасной. Это следовало из заявлений руководства Генеральной прокуратуры, которой тоже пришлось включиться в работу по контролю за ходом реформы. Так, генпрокурор Юрий Чайка на летнем совещании приводил целый «букет» нарушений в сфере оборота отходов:

«Массовый характер носят случаи непринятия органами местного самоуправления мер по ликвидации несанкционированных свалок. В половине субъектов региональные операторы не справляются с принятыми обязательствами по своевременному сбору и утилизации отходов. В каждом третьем регионе пресекались нарушения прав граждан при начислении и взимании платы за эту коммунальную услугу. Игнорируют требования законодательства и предприятия, которые занимаются транспортировкой и захоронением отходов», - указывал Юрий Чайка.

Многие регионы, судя по всему, долгое время вообще не знали, за что хвататься. В результате в федеральных округах за прошлый год скопилось 766 млн тонн отходов, утилизировано только 190 млн тонн, - указывал, в свою очередь, первый замгенпрокурора Александр Буксман. Положение дел в Центральной России он тогда сравнил «со стихийным бедствием»:

«Ситуация еще не приобрела необратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса», – докладывал представитель надзорного ведомства.

Коллапса, положим, избежать пока удалось. Однако социально напряжение, вызванное мусорной реформой, как следует из нынешних слов главы СПЧ, никуда не делось.

