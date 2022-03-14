Андрей Бочкарёв: На станции метро «Варшавская» ведется облицовка западного вестибюля мрамором и гранитом

На станции метро «Варшавская», где идет реконструкция, отделочные работы продолжаются в западном вестибюле. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, сейчас продолжается архитектурная отделка на платформенном участке, и в западном вестибюле. Колонны платформы будут отделаны темным мрамором, а путевые стены белым. Пол в вестибюле покрывают Шимановским гранитом светло-серого цвета, стены облицовывают белым Саянским мрамором и гранитом Лабродарит и Габбро темного оттенка.

Планируется обновить отделку не только платформ, но и выходов.

Бочкарев: На станции «Текстильщики» БКЛ почти на четверть выполнена архитектурная отделка

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов добавил, что в рамках реконструкции планируется обновить также инженерное оборудование, в том числе системы вентиляции, диспетчеризации, видеонаблюдения и оплаты проезда.

Кравцов отметил, что станция, построенная в 1969 году, нуждается в обновлении всех систем, обеспечивающих должный уровень транспортной безопасности и комфорта пассажиров. В западном вестибюле будет установлен лифт для маломобильных граждан.

Реконструкция станций бывшей Каховской ветки «Варшавская» и «Каширская» проходит для того, чтобы затем стать частью Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Станция «Каховская» уже работает в составе БКЛ.

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ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:РеконструкцияМосковское Метро
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