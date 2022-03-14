Андрей Бочкарёв: На станции метро «Варшавская» ведется облицовка западного вестибюля мрамором и гранитом
На станции метро «Варшавская», где идет реконструкция, отделочные работы продолжаются в западном вестибюле. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, сейчас продолжается архитектурная отделка на платформенном участке, и в западном вестибюле. Колонны платформы будут отделаны темным мрамором, а путевые стены белым. Пол в вестибюле покрывают Шимановским гранитом светло-серого цвета, стены облицовывают белым Саянским мрамором и гранитом Лабродарит и Габбро темного оттенка.
Планируется обновить отделку не только платформ, но и выходов.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов добавил, что в рамках реконструкции планируется обновить также инженерное оборудование, в том числе системы вентиляции, диспетчеризации, видеонаблюдения и оплаты проезда.
Кравцов отметил, что станция, построенная в 1969 году, нуждается в обновлении всех систем, обеспечивающих должный уровень транспортной безопасности и комфорта пассажиров. В западном вестибюле будет установлен лифт для маломобильных граждан.
Реконструкция станций бывшей Каховской ветки «Варшавская» и «Каширская» проходит для того, чтобы затем стать частью Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Станция «Каховская» уже работает в составе БКЛ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- Минобороны: Российские войска вывели из строя 3920 украинских военных объектов
- Роскомнадзор внес Instagram в реестр запрещенных сайтов
- Российские Су-25 уничтожили склад с боеприпасами ВСУ
- Банк России изменит порядок расчета курсов доллара и евро
- Стало известно, как часто россияне видят сны
- СМИ сообщили об утечке в даркнет данных тысяч банковских карт россиян
- СМИ: Все школы, техникумы и колледжи «заминировали» на Камчатке
- «Рептилии расползаются»: Шукшина раскритиковала уезжающих из России звезд
- «Аэрофлот» изменил график спецрейсов из Египта и Шри-Ланки
- Кадыров пообещал наградить работающих «против бандеровщины» сотрудников СБУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru