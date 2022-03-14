Андрей Бочкарёв: На станции метро «Варшавская» ведется облицовка западного вестибюля мрамором и гранитом

На станции метро «Варшавская», где идет реконструкция, отделочные работы продолжаются в западном вестибюле. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, сейчас продолжается архитектурная отделка на платформенном участке, и в западном вестибюле. Колонны платформы будут отделаны темным мрамором, а путевые стены белым. Пол в вестибюле покрывают Шимановским гранитом светло-серого цвета, стены облицовывают белым Саянским мрамором и гранитом Лабродарит и Габбро темного оттенка.

Планируется обновить отделку не только платформ, но и выходов.