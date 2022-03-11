Бочкарев: На станции «Текстильщики» БКЛ почти на четверть выполнена архитектурная отделка
На станции метро восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) «Текстильщики» в пассажирской зоне ведутся архитектурно-отделочные работы, которые завершены почти на четверть. Об этом рассказал заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Отмечается, что общестроительная готовность станционного комплекса составляет почти три четверти. Так, ранее началось строительство пересадки на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии.
По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, первичная отделка технической зоны станции БКЛ завершена более чем на 80%. Он также отметил, что там продолжают устанавливать инженерное оборудование и подготавливают к монтажу лифты и секции из трех эскалаторов во втором вестибюле.
В целом готовность восточного участка БКЛ протяженностью 11,4 километра составляет почти 60%.
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