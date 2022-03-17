Андрей Бочкарёв: Длина перспективной Бирюлёвской линии метро составит 21 километр

Планируется, что строительство новой ветки завершится до конца 2026 года. Также будут построены электродепо и две соединительные ветки – с депо и Замоскворецкой линией, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов.

Ввод Бирюлёвской ветки должен улучшить транспортное обслуживание юга и юго-востока столицы. Эта радиальная ветка будет пересекать территорию семи районов: Даниловского, Нагатинского затона, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатников.

Ранее сообщалось, что в метро начали строить пересадочный узел, соединяющий станцию «Печатники» Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий.





