Андрей Бочкарёв: Длина перспективной Бирюлёвской линии метро составит 21 километр
Протяженность Бирюлёвской линии столичного метро составит 21 километр, на ней разместится десять станций, три из них станут пересадочными, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, сейчас ведется проектирование подготовительного и основного этапов участка от станции «ЗИЛ» до станции «Кленовый бульвар».
Планируется, что строительство новой ветки завершится до конца 2026 года. Также будут построены электродепо и две соединительные ветки – с депо и Замоскворецкой линией, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов.
Ввод Бирюлёвской ветки должен улучшить транспортное обслуживание юга и юго-востока столицы. Эта радиальная ветка будет пересекать территорию семи районов: Даниловского, Нагатинского затона, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатников.
Ранее сообщалось, что в метро начали строить пересадочный узел, соединяющий станцию «Печатники» Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий.
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