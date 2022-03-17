В Чертаново Южном появится рекреационный центр «Зеленый бульвар»

Сейчас территория занята гаражными кооперативами, которые перекрывают свободный проход от Ясеневской аллеи к жилым домам возле улицы Академика Янгеля. Сама же аллея тупиковая.

— «Зеленый бульвар» на месте гаражей позволит создать пространство для комфортных прогулок вдоль границы леса и обеспечить жителей инфраструктурой для отдыха, — заявил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

По его словам, прогулочные и спортивный маршруты соединят жилой район Чертаново Южное с Ясеневской аллеей. В зоне реновации гаражей недалеко от метро обустроят многофункциональный деревянный настил для отдыха, занятий йогой или аэробикой, также его можно будет использовать в качестве сцены для проведения камерных мероприятий. Вне границ леса планируется создать плоскостные парковки.

Внутри леса по Ясеневской аллее будет организован спортивно-оздоровительный маршрут. Летом здесь можно будет кататься на велосипеде и заниматься бегом, зимой — кататься на лыжах. Параллельно аллее появится экомаршрут с настилом из террасной доски для прогулок в тени деревьев.

