На станции «Печатники» БКЛ метро началось строительство пересадки на Люблинско-Дмитровскую линию

В московском метро начали строить пересадочный узел, соединяющий станцию «Печатники» Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.



«Устроены ограждающие конструкции котлована вестибюля пересадочного узла. Завершена разработка грунта покрытия станции», - пояснил Кравцов.

По его словам, платформу уже работающей станции плотно отгородили от строящейся части, а электросети перенесены из зоны, где проходят работы. Кравцов рассказал, что пересадку на радиальную Люблинско-Дмитровскую линию должны сделать одновременно с запуском станции «Печатники» БКЛ. Кроме того, на станции появится выход к еще возводящейся станции МЦД-2.

Холдинг «Мосинжпроект» является генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций московского метро.

