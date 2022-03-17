На станции «Печатники» БКЛ метро началось строительство пересадки на Люблинско-Дмитровскую линию
В московском метро начали строить пересадочный узел, соединяющий станцию «Печатники» Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
«Устроены ограждающие конструкции котлована вестибюля пересадочного узла. Завершена разработка грунта покрытия станции», - пояснил Кравцов.
По его словам, платформу уже работающей станции плотно отгородили от строящейся части, а электросети перенесены из зоны, где проходят работы. Кравцов рассказал, что пересадку на радиальную Люблинско-Дмитровскую линию должны сделать одновременно с запуском станции «Печатники» БКЛ. Кроме того, на станции появится выход к еще возводящейся станции МЦД-2.
Холдинг «Мосинжпроект» является генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций московского метро.
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