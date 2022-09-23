Андрей Бочкарёв: Более 90 тысяч москвичей начали переселение по программе реновации
В 2022 году в Москве по программе реновации уже введено в эксплуатацию 29 домов. Жилая площадь в них составила почти 340 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, под заселение передано 39 новостроек жилой площадью около 500 тысяч квадратных метров.
Как отметил заммэра, более 90 тысяч москвичей из 531 старого дома собираются переехать в новостройки. Из них 73 тысячи уже получили ключи от новых квартир.
Бочкарёв также сообщил, что ведётся строительство еще 170 объектов жилой площадью 2,8 миллиона квадратных метров. На этапе проектирования сегодня находятся 239 новостроек, площадью около 4,7 миллиона квадратных метров.
Реализация программы реновации способствует комплексному развитию всего города. Об этом заявил декан факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Евгений Михайленко. По его словам, новые микрорайоны, где появляются общественно-деловые, досуговые и культурные точки притяжения, положительно влияют не только на стоимость недвижимости, но и на привлечение бизнеса.
«Люди резонно считают комфортным и удобным для жизни такой город и такой район, в котором все ключевые сервисы находятся в радиусе пешей доступности. Это модель полицентричного развития города, и программа реновации создает дополнительные возможности для дальнейшего развития Москвы по такой модели», - считает Михайленко.
Программа реновации ветхого жилищного фонда Москвы была утверждена мэром города Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение около 1 миллиона человек из 5175 домов.
Ранее Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в программу реновации жилищного фонда столицы были включены ещё шесть стартовых площадок, которые расположены в разных районах Москвы.
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