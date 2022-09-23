Андрей Бочкарёв: Более 90 тысяч москвичей начали переселение по программе реновации

В 2022 году в Москве по программе реновации уже введено в эксплуатацию 29 домов. Жилая площадь в них составила почти 340 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, под заселение передано 39 новостроек жилой площадью около 500 тысяч квадратных метров.



Как отметил заммэра, более 90 тысяч москвичей из 531 старого дома собираются переехать в новостройки. Из них 73 тысячи уже получили ключи от новых квартир.

Бочкарёв также сообщил, что ведётся строительство еще 170 объектов жилой площадью 2,8 миллиона квадратных метров. На этапе проектирования сегодня находятся 239 новостроек, площадью около 4,7 миллиона квадратных метров.