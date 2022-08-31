Собянин: Программа реновации насчитывает уже 561 стартовую площадку
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в программу реновации жилищного фонда столицы были включены ещё шесть стартовых площадок, которые расположены в разных районах: Головинском, Рязанском, Можайском, Царицыно, Ново-Переделкино и Южном Тушино.
Отмечается, что строительство домов на новых площадках, мощность которых составляет 107,7 тысяч квадратных метров жилья, позволит расселить 22 старых дома с 1 541 квартирой и предоставить комфортное жильё почти четырём тысячам человек.
«На сегодня в городе 561 стартовая площадка. В программу реновации жилищного фонда включены 5 тысяч 175 домов. В новые современные квартиры уже переехали больше 70 тысяч москвичей», - подчеркнул Собянин.
Также сообщается, что из перечня исключили площадку по адресу: 4-я улица Марьиной Рощи, вл. 12. Это связано с тем, что в границах данного земельного участка планируется строительство эстакады согласно проекту реорганизации территории Рижского грузового двора.
Ранее новые квартиры по программе реновации в 24 новостройках в семи районах Западного административного округа Москвы получили более 3,2 тысячи семей, сообщает RT.
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