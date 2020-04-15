Регионам России выделили 30 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Почти все регионы России (84 из 85) получат дополнительное финансирование на борьбу с коронавирусом — более 30 млрд рублей. Об этом в среду, 15 апреля, заявил глава правительства Михаил Мишустин.
Премьер-министр отметила, что в регионах половина больничных коек нуждается в оснащении дополнительным оборудованием, а часть стационаров нужно оснастить мобильными кислородными станциями, которые используются для проведения реанимационных действий.
«Также нужно оснастить эти койки аппаратами ИВЛ. Мы сегодня обсудим выделение средств 84 регионам», - сказал Мишустин.
Отметим, что по состоянию на 15 апреля коронавирус был выявлен почти во всех регионах России. Исключение составила только Республика Алтай, сообщает «Свободная пресса».
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