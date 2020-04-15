Регионам России выделили 30 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Премьер-министр отметила, что в регионах половина больничных коек нуждается в оснащении дополнительным оборудованием, а часть стационаров нужно оснастить мобильными кислородными станциями, которые используются для проведения реанимационных действий.



«Также нужно оснастить эти койки аппаратами ИВЛ. Мы сегодня обсудим выделение средств 84 регионам», - сказал Мишустин.



Отметим, что по состоянию на 15 апреля коронавирус был выявлен почти во всех регионах России. Исключение составила только Республика Алтай, сообщает «Свободная пресса».

