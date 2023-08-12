Аксёнов поблагодарил ПВО за еще одну сбитую ракету над Керченским проливом
Глава республики Крым Сергей Аксёнов поблагодарил войска противовоздушной обороны РФ за высокий профессионализм после того, как военные сбили ещё одну украинскую ракету над Керченским проливом.
«Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность!» - написал Аксёнов в своем Telegram-канале 12 августа.
В связи с новой атакой на Крымский мост там снова перекрыли автомобильное движение, открытое ранее после 14:00 (мск), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее Минобороны России подтвердило террористическую атаку ВСУ на Крымский мост. Она была предпринята с помощью зенитной управляемой ракеты С-200 около часа дня 12 августа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru