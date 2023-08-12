Аксёнов поблагодарил ПВО за еще одну сбитую ракету над Керченским проливом

«Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность!» - написал Аксёнов в своем Telegram-канале 12 августа.

В связи с новой атакой на Крымский мост там снова перекрыли автомобильное движение, открытое ранее после 14:00 (мск), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее Минобороны России подтвердило террористическую атаку ВСУ на Крымский мост. Она была предпринята с помощью зенитной управляемой ракеты С-200 около часа дня 12 августа.















