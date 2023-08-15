Аксенов: Введение курортного сбора в Крыму неактуально до конца СВО

Вопрос введения курортного сбора в Крыму неактуален до завершения специальной военной операции, считает глава региона Сергей Аксенов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Необходимо оценить опыт коллег из тех регионов, где такой сбор был введен ранее. Предварительные данные показывают не самую высокую результативность, учитывая затраты на администрирование и так далее», — отметил политик.

Глава Крыма указал, что власти республики ожидают окончания туристического сезона, после чего проанализируют деятельность предприятий туротрасли. По словам Аксенова, по итогам анализа могут проработать дополнительные меры поддержки для отельеров.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству представить изменения в законодательство, которые позволят регионам вводить курортный сбор, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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