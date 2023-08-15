Аксенов: Введение курортного сбора в Крыму неактуально до конца СВО
Вопрос введения курортного сбора в Крыму неактуален до завершения специальной военной операции, считает глава региона Сергей Аксенов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Необходимо оценить опыт коллег из тех регионов, где такой сбор был введен ранее. Предварительные данные показывают не самую высокую результативность, учитывая затраты на администрирование и так далее», — отметил политик.
Глава Крыма указал, что власти республики ожидают окончания туристического сезона, после чего проанализируют деятельность предприятий туротрасли. По словам Аксенова, по итогам анализа могут проработать дополнительные меры поддержки для отельеров.
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству представить изменения в законодательство, которые позволят регионам вводить курортный сбор, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аксенов: Введение курортного сбора в Крыму неактуально до конца СВО
- Экс-полковника ГРУ оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
- «Вассальная покорность!»: Путин указал на цели стран, раздувающих конфликты
- Курс рубля на Мосбирже перешел к снижению
- МЧС: При взрыве в Махачкале погибли 35 человек
- Шойгу: Решение о неприменении Россией кассетных боеприпасов могут пересмотреть
- Застройщики выполнили план по сдаче жилья на 72% в 2023 году
- Центробанк повысил ключевую ставку до 12%
- «Сладкий Элвис». Группа «Крематорий» анонсировала новый альбом
- Во Львове, Луцке и Днепре произошли взрывы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru