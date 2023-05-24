Аксенов сообщил о закрытии Крымского моста из-за учений

Крымский мост закрыли из-за учений, проводимых в районе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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«Движение будет восстановлено через несколько часов», - написал политик в своем Telegram-канале.

Аксенов призвал доверять только информации из проверенных источников.

Ранее в Сети появились кадры, на которых виден столб черного дыма над переправой. Позже очевидцы опубликовали снимки с неповрежденным Крымским мостом и белым дымом в районе автоподходов.

В понедельник советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил население о фейках о партизанах и эвакуации, напоминает RT. Как отметил чиновник, крымчане самостоятельно разоблачают недостоверную информацию.

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ФОТО: РИА Новости
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